Sheik do Dubai ajuda turistas atolados no deserto

Hoje às 11:02 Facebook

Twitter

O Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro do Emirados Árabes Unidos e governante do Dubai, ajudou um grupo de turistas que ficou atolado nas areias do deserto e, com o próprio carro, conseguiu resolver a situação, este sábado.

"Eu e um amigo ficamos presos no deserto do Dubai e fomos salvos por sua majestade o Sheikh Mohammad Bin Rashid", escreveu Hanna Karen Arroyo na sua conta do Twitter.

Nas imagens, é possível ver o governante a posar para a foto com os turistas, mas também o todo-o-terreno Mercedes com a matrícula "Dubai 1".

Segundo o site "Arabian Business", esta não é a primeira vez que o Sheik ajuda pessoas em apuros. Já terá ajudado um camionista na mesma situação e um grupo de ciclistas que se perdeu do trilho que estava a seguir, revela ou um outro meio de comunicação local.