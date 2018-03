Um hipopótamo andou à solta na região de Badajoz

Hoje às 10:40 Facebook

A Guardia Civil da região de Badajoz, perto de fronteira espanhola com Portugal, foi chamada, na noite de segunda-feira, para uma ocorrência fora do normal: um homem da localidade de La Garrovilla tinha dado de caras com um hipopótamo nos arredores da vila.

Incrédulos, os agentes chegaram ao local e confirmaram a denúncia. Um animal com cerca de uma tonelada andava a passear na zona, tranquilamente e sem mostrar qualquer agressividade.

Entretanto, a notícia de que o animal estava a solta já andava a circular na pacata vila com 2.500 pessoas. "Não pode ser. Aqui temos porcos, mas não esses bichos", terá sido um dos comentários ouvido na zona, escreve o "El Pais".

No fim de contas, o mistério sobre o aparecimento do animal afinal não o era. O hipopótamo tinha fugido do circo que visitava a localidade e em cerca de uma hora estava de volta à sua jaula.

O Serviço de Proteção da Natureza da Guardia Civil abriu um inquérito por possível negligência aos proprietários do circo.