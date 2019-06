Urso invade casa e adormece em guarda-roupa

Hoje às 16:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Um urso negro foi encontrado a dormir num guarda-roupa depois de ter invadido uma casa, no Estado norte-americano do Montana, e se ter trancado no interior.

A polícia de Butler Creek foi alertada para um intruso no mínimo estranho, explica a BBC. Um urso negro tinha invadido uma casa e estava a dormir no interior do guarda-roupa.

Quando a polícia chegou ao local, e apesar de o animal apenas ter bocejado, teve que o ser antes de o retirar em segurança.

O animal terá entrada num armário da lavandaria daquela casa, tendo-se trancado no interior. "Os donos da casa ficaram satisfeitos pelo animal ter sido retirado em boas condições. Tão cedo não se vão esquecer deste intruso", pode ler-se numa publicação na página de Facebook da polícia de Missoula.

Apesar do insólito, as autoridades pediram aos residentes daquela pacata localidade para trancaram as portes de casa, uma vez que o animal já teria tentado invadir duas outras residências.