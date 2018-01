Vaca foge de quinta para ir viver com bisontes

Hoje às 19:40, atualizado às 19:41 Facebook

Twitter

Uma vaca doméstica surpreendeu investigadores do mundo animal ao ter fugido de uma quinta para se juntar a uma manada de bisontes, na Floresta de Bialowieza, na Polónia.

O caso que está a fascinar os investigadores foi notado pela primeira no outono de 2017, quando a vaca saiu da quinta e foi vista nas proximidades de uma manada de bisontes, animais bastante comuns na região. Em novembro, o ornitólogo Adam Abyrt disse a uma meio de comunicação local que foi surpreendido pelo animal no grupo de bisontes, que são todos maiores e com um tom de pelo mais escuro.

Inicialmente, até pensou que pudesse tratar-se de um bisonte com uma mutação genética, mas observando melhor conseguiu concluir que se tratava de uma vaca de raça limousin, que se movimentava sem qualquer problema entre os outros animais.

Segundo a BBC, era esperado que a vaca voltasse ao seu pasto na quinta quando o inverno chegasse, mas agora o biólogo Rafal Kowalczyk voltou a ver o pequeno animal castanho, de boa saúde e a vaguear com a manada.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O biólogo diz que nunca tinha visto algo igual, mas salienta que a vaca não está completamente integrada no grupo. "Os bisontes agem como um organismo e ela destaca-se", explicou, referindo que a proximidade com a manada a pode ter salvado de um ataque de lobos.

No entanto, pode haver um risco se as duas espécies acasalarem, já que a vaca poderá morrer ao dar à luz, devido ao maior porte dos bisontes, e pode haver contaminação genética, que ponha em risco a população de bisontes, alerta ainda o biólogo.