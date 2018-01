Viagem ao passado. Avião levantou voo em 2018 e aterrou em 2017

Ontem às 22:05 Facebook

Um avião da Hawaiian Airlines é o protagonista de uma das curiosidades do início de 2018. Devido a um atraso de dez minutos na hora de partida de Auckland, na Nova Zelândia, o voo 446 saiu do chão já cinco minutos das doze badalas que marcaram a passagem de ano no país e aterrou às dez da manhã de 31 de dezembro, em Honolulu, no Havai.

Praticamente nos extremos opostos do fuso horário, a Nova Zelândia e o Havai, um arquipélago dos EUA no Pacífico, têm uma diferença de 23 horas, o que permite que pequenas curiosidades aconteçam.

Cinco minutos depois da meia-noite do dia 1 de janeiro de 2018, o voo 446 da Hawaiian levantou voo de Auckland, na Nova Zelândia com destino às ilhas norte-americanas. Cerca de nove horas depois, o avião completou a viagem, aterrando às 10.16 horas de 31 de dezembro do ano anterior.

Sam Sweeney, um jornalista especializado na área dos transportes, chamou a atenção para o facto e lançou a Internet em delírio com este voo.