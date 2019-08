Vídeo mostra ratos em loja e empresa pede desculpas

Hoje às 22:21 Facebook

Uma cadeia de lojas de conveniência japonesa pediu desculpas publicamente depois de um vídeo a mostrar ratos num dos seus estabelecimentos ter sido divulgado nas redes sociais.

A FamilyMart, que tem cerca de 14 mil lojas espalhadas por vários países asiáticos, fechou uma loja e pediu desculpa após um vídeo de ratos a circular num dos seus estabelecimentos se ter tornado viral.

No vídeo, divulgado na segunda-feira e que o canal público de televisão japonês (NHK) diz ter sido visto por mais de cinco milhões de pessoas, é possível ver seis ratos a correr pelos corredores e a tocar nas embalagens da comida. Alguns dos animais são vistos dentro dos armários.

"Pedimos profundas desculpas por vos termos feito sentir desconfortáveis", disse a FamilyMart em comunicado. A loga em causa, no distrito de Shibuya, encerrou na segunda-feira. "Vamos avançar com medidas de desinfeção e consideraremos a possibilidade de retomar operações após verificarmos as condições da loja".

Os fornecedores de alimentos do Japão têm boa reputação em questões de higiene e limpeza, mas este ano já foram alvo de várias denúncias.

Em fevereiro, um funcionário da FamilyMart foi despedido depois da mediatização de um vídeo em que lambia um artigo alimentar. No mesmo mês, a loja de conveniência Seven Eleven demitiu dois funcionários, após um deles cuspir num prato enquanto era filmado pelos amigos.