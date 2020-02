Jogador suspenso por morder genitais do adversário após partida

Hoje às 17:06 Facebook

Um jogador de futebol de uma liga amadora de França foi suspenso por cinco anos por morder os genitais de um adversário.

O estranho caso aconteceu na sequência de um jogo de futebol amador, na localidade de Moselle, em França. O encontro entre o Terville e o Soetrich realizou-se em novembro de 2019, e terminou empatado 1-1.

Após a partida, os ânimos exaltaram-se no parque de estacionamento do estádio quando dois jogadores começaram a lutar um com o outro. Um jogador do Terville tentou separá-los, quando um adversário o mordeu no pénis.

O jogador necessitou de dez pontos e teve de faltar ao trabalho durante quatro dias. O agressor foi agora suspenso durante cinco anos da Liga amadora de futebol.

"É raro termos suspensões de vários anos, mas este caso foi estranho. Deve ter havido uma tensão maior", afirmou Emmanuel Saling, porta-voz do conselho de futebol de Moselle.