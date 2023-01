Jovem alemã terá matado sósia para fingir a sua própria morte

JN / AFP Hoje às 12:28 Facebook

Uma mulher alemã-iraquian​​​​​​a matou uma sósia que encontrou nas redes sociais para fingir a sua própria morte, de acordo com a polícia que investiga o caso que ocorreu em agosto do ano passado.

O corpo de uma mulher de 23 anos foi encontrado com várias facadas num carro em agosto na cidade alemã de Ingolstadt. Inicialmente, a polícia disse acreditar que a vítima era a proprietária do carro, mas, no dia seguinte, identificou-a como outra pessoa que era "incrivelmente semelhante".

A mulher e um homem, ambos com 23 anos, foram detidos, inicialmente, por suspeita de homicídio involuntário.

Agora, a polícia teoriza que a dupla matou a vítima depois de a monitorizar nas redes sociais e escolheram-na por se assemelhar à alemã-iraquiana. "Os investigadores agora acreditam que a suspeita queria esconder-se e fingir a sua morte devido a problemas familiares", disse a polícia, em comunicado divulgado na segunda-feira. Segundo as autoridades, a jovem entrou em contacto com várias mulheres que se pareciam com ela através das redes sociais e tentou atraí-las para as conhecer fazendo "promessas falsas".

A mulher entrou em contacto com a vítima no início de agosto e encontraram-se em 16 de agosto na casa da vítima em Heilbronn, perto de Estugarda, para a ir buscar. Segundo o diário "Sueddeustche Zeitung", a alemã-iraquiana era uma esteticista que enganou a vítima através do Instagram ao oferecer-lhe cosméticos. Ambas as mulheres tinham "cabelos castanhos compridos, pele escura e rosto muito maquilhado", lê-se no relato do jornal.

No caminho de regresso a Ingolstadt, terão atraído a vítima para fora do veículo numa área arborizada, onde a mataram, inflingindo "um grande número" de ferimentos com uma faca. Os suspeitos deixaram, depois, o corpo dentro do carro e fugiram.