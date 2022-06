Maior peixe de água doce capturado no Camboja

Maria Oliveira Hoje às 12:01 Facebook

O maior peixe de água doce, uma raia com quatro metros de comprimento e 300 quilos, foi pescado no Camboja, ultrapassando o recorde anterior detido por um peixe-gato gigante de 293 quilos.

Um pescador no rio Mekong, no Camboja, capturou o maior peixe de água doce alguma vez registado, segundo os cientistas. A raia gigante de água doce, de 300 quilos, tem quatro metros de comprimento e foi pescada na semana passada. O ser marinho foi libertado depois de ter sido colocado um chip eletrónico para estudar os seus movimentos e comportamento.

O recorde de maior peixe de água doce era antes detido por um peixe-gato gigante de 293 quilos, capturado na Tailândia em 2005. A raia, capturada na província de Stung Treng, no norte do Camboja, tinha mais do dobro do peso de um gorila médio, segundo os especialistas.

"Em 20 anos de pesquisa de peixes gigantes em rios e lagos em seis continentes, este é o maior peixe de água doce que encontramos ou que foi documentado em qualquer lugar do mundo", disse Zeb Hogan, diretor do "Wonders of the Mekong" (Maravilhas do Mekong), um projeto de conservação financiado pelos Estados Unidos. Hogan acrescenta que "esta é uma descoberta absolutamente surpreendente e justifica os esforços para entender melhor os mistérios que envolvem esta espécie e o incrível troço do rio onde vive".

O Mekong é um dos rios mais longos da Ásia, com 4350 quilómetros, e abriga a biodiversidade aquática mais importante do mundo depois do rio Amazonas, com mais de 1000 espécies de peixes.

A raia gigante é apenas um dos muitos exemplares gigantes de até três metros de comprimento que são encontrados nas águas do rio que pode abrigar variedades ainda maiores, segundo os cientistas.

Nos últimos anos, os ambientalistas têm expressado preocupações face à construção de barragens ao longo do rio Mekong, seja na China, em Laos ou no Camboja, e à poluição, que coloca em risco a vida marinha.