Mais de um milhão de euros para estacionar. É o espaço mais caro do Mundo

Hong Kong terá batido o registo de lugar de estacionamento mais caro do Mundo, com um valor superior a um milhão de euros (1,3 milhões de dólares). O espaço está situado num empreendimento luxuoso numa área residencial da cidade chamada "The Peak".

O empreendimento "Mount Nicholson", numa zona montanhosa de Hong Kong, tem uma algumas das casas mais valiosas da Ásia e agora, segundo a imprensa local, tem também um estacionamento milionário.

De acordo com a BBC, a região de Hong Kong está muito lotada em termos de espaço, por isso, quer seja para morar ou estacionar um carro, o preço pode ser exorbitante.

Também em 2019, Hong Kong tinha batido o recorde de lugar de estacionamento mais caro do Mundo. Por 805 mil euros, um qualquer milionário poderia estacionar o carro naquela região, segundo a agência de notícias da área financeira "Bloomberg".

O mercado imobiliário de luxo em Hong Kong é um dos mais especulativos do Mundo.

O regresso da confiança dos consumidores, durante o desconfinamento, fez com que em maio uma casa, na zona residencial "The Peak", atingisse uma renda mensal de 172 mil euros.