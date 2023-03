Mulher encontra marido morto em armário de casa oito meses depois de desaparecer

JN Ontem às 22:11 Facebook

Uma mulher do Illinois, nos Estados Unidos, encontrou o marido, que estava desaparecido há cerca de oito meses, morto no armário de casa.

Jennifer Maedge participou o desaparecimento do marido, Richard Maedge, em 27 de abril do ano passado. A polícia revistou a casa em Troy, Illinois, e investigou o desaparecimento, mas não foi encontrado até 11 de dezembro, quando a mulher encontrou os seus restos mortais num armário da casa enquanto ia buscar as decorações de Natal. "Decidi montar a árvore de Natal e estava à procura de um saco com enfeites e foi aí que o encontrei", disse Jennifer Maedge ao "The St Louis Post-Dispatch" em dezembro.

O médico-legista explicou a uma emissora local que o corpo já tinha superado a decomposição, estando agora em estado mumificado, algo que ocorre quando os fluidos secam ou são removidos da pele. Um corpo que atinja esse estado pode libertar menos odores, o que terá levado a ficar desaparecido durante oito meses.

De acordo com a autópsia, o homem morreu por suicídio e não há suspeitas de crime.

Polícia notou mau cheiro na casa mas não encontrou homem

De acordo com o "The Independent", em abril do ano passado, Jennifer Maedge disse à polícia que falou pela última vez com o marido um dia antes de desaparecer. O homem ligou-lhe a dizer que ia sair mais cedo do trabalho mas quando a mulher chegou a casa, ele não estava. O carro estava estacionado no exterior e as suas chaves e carteira estavam na residência.

Ao revistar a casa, a polícia não encontrou pistas do paradeiro dele, apesar de ter notado um cheiro "semelhante a esgoto" na casa durante a busca.

A mulher chamou a polícia novamente mais tarde para relatar um odor na residência. A polícia revistou a casa novamente e descobriu que o cheiro era o mesmo, mas não encontrou nenhum sinal do marido.

A família entrou em contacto com um canalizador, que disse que o cheiro era semelhante ao de gás de esgoto. O trabalhador colocou uma tampa num cano de esgoto no porão, o que pareceu eliminar o cheiro.