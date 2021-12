Paciente chega a hospital inglês com bomba da II Guerra no reto

JN/Agências Hoje às 17:45 Facebook

Um hospital britânico passou esta semana por um susto, quando, quarta-feira, um paciente chegou às urgências com uma bomba da II Guerra Mundial no reto, contou sexta-feira o jornal britânico "The Sun".

Segundo o tabloide, a equipa de médicos do Gloucesteshire Royal Hospital, no oeste de Inglaterra, ainda temeu que a carga pudesse explodir e, como precaução, chamou a polícia e a brigada de desativação de bombas. No entanto, os médicos assumiram a liderança e removeram o projétil do ânus.

Fonte do Ministério da Defesa britânico, citado pelo jornal, descreveu o projétil antitanque como "um grande pedaço pontiagudo de chumbo, de 17 centímetros por seis".

Segundo o "The Sun", o paciente, cuja identidade não foi revelada, disse aos médicos que o incidente ocorreu quando limpava a sua coleção de objetos militares e que, ao fazê-lo, escorregou e caiu em cima do projétil.

O exército britânico e o hospital confirmaram o envio de sapadores para o local.

"Como acontece com qualquer incidente envolvendo munições, foram seguidos os protocolos de segurança relevantes para garantir que não houvesse, em nenhum momento, risco para os pacientes, funcionários ou visitantes", disse um porta-voz do hospital.

O The Sun assegurou que o paciente teve alta do hospital e que vai continuar a recuperação em casa.