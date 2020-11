Papagaio salva homem de casa em chamas na Austrália

Hoje às 14:14 Facebook

Um homem australiano foi salvo pelo papagaio de um incêndio que deflagrou em casa, durante a noite, em Queensland, na Austrália.

Anton Nguyen estava a dormir quando as chamas espoletaram em sua casa, nos subúrbios de Kangaroo Point, na Austrália. Foram os gritos do papagaio verde Eric que o acordaram. Segundo o inspetor dos Serviços de Emergência e Incêndios de Queensland, Cameron Thomas, o papagaio repetiu constantemente o nome do dono "Anton".

"Agarrei no Eric, abri a porta, olhei para o fundo e vi algumas chamas... desci e saí a correr" conta o australiano que vive sozinho e se encontrava no andar de cima da casa.

A casa já se encontrava tomada pelas chamas quando as autoridades chegaram ao local. O fogo demorou uma hora a ser contido com a ajuda de quatro equipas.

Anton e Eric escaparam ilesos. As causas do incêndio permanecem desconhecidas e sob investigação.