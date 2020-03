Porco engoliu podómetro e provocou incêndio após expelir objeto

Hoje às 17:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Um porco engoliu um podómetro - um dispositivo que conta os passos - e provocou um incêndio numa área de 75 metros quadrados, em Leeds, Inglaterra, depois de ter defecado.

A história é contada pelos próprios bombeiros de North Yorkshire em poucas palavras e com humor à mistura: "Devia ser um 'oink', não um 'tweet'. As corporações de Tadcaster e Knaresbororough foram chamadas para um incêndio em quatro pocilgas perto de Bramham. Nenhum porco ficou ferido. A causa do incêndio é atribuída a um podómetro com bateria que era transportado por um dos porcos (para provar que vivia ao ar livre) e que foi comido por outro porco", pode ler-se no Twitter.

Depois, "a natureza seguiu o seu curso", explicam os bombeiros. "Acredita-se que o cobre da bateria tenha reagido com as fezes e, em conjunto com a palha seca, provocou as chamas em aproximadamente 75 metros quadrados de feno. Uma mangueira foi usada para extinguir o fogo e salvar os porcos".

O insólito aconteceu no sábado à tarde, na vila de Bramham, perto de Leeds, Inglaterra. Os podómetros são usados para provar que os porcos vivem ao ar livre. Não houve registo de feridos, pessoas ou animais, no incêndio.