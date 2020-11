Porsche Taycan bate recorde ao fazer 42 quilómetros a andar de lado

Reis Pinto Hoje às 13:26 Facebook

Twitter

Partilhar



Um Porsche Taycan entrou no Guinness World Records™ pelo mais longo drift com um veículo elétrico, percorrendo 42,171 quilómetros em 55 minutos. O feito foi conseguido no Porsche Experience Centre (PEC), em Hockenheimring.

O instrutor da marca alemã, Dennis Retera, completou 210 voltas ao círculo de drift com 200 metros de comprimento sempre com o carro a andar de lado. Foi usada a versão de tração traseira do Taycan, que ainda só está à venda na China, e a velocidade média foi de 46 km/h.

"Quando os programas de controlo de estabilidade estão desligados, é extremamente fácil conseguir um powerslide com o Taycan, especialmente com esta versão, na qual a potência é enviada exclusivamente para das rodas traseiras," afirmou o holandês Dennis Retera.

"A potência suficiente está sempre disponível. O baixo centro de gravidade e longa distância entre eixos asseguram estabilidade e a precisão do chassis e da direção permitem um controlo perfeito em todos os momentos, mesmo quando estamos a andar de lado", afirmou o instrutor da Porsche.

O holandês, com experiência no karting, monolugares e provas de resistência, salientou ter sido um recorde cansativo: "Foi cansativo manter a concentração a níveis elevados durante 210 voltas, especialmente porque o asfalto molhado do circuito de drift não oferece a mesma aderência em todo o lado. Concentrei-me em controlar o drift com a direção, que é mais eficiente do que utilizar o pedal do acelerador e reduz o risco de entrar em pião."

O recorde foi batido sob a supervisão de Joanne Brent, juíza dos recordes oficiais do Guinness World Records. "Tivemos alguns recordes de drift, mas com um automóvel elétrico é algo muito especial também para nós. Aqui, a Porsche fez um trabalho realmente pioneiro," afirmou.

A especialista no Guinness documentou meticulosamente o recorde com uma gama de ajudas técnicas e outros especialistas independentes: antes do teste, um inspetor mediu com precisão milimétrica a área de 80 metros de diâmetro do Porsche Experience Centre. Um GPS e sensores colocados dentro do veículo foram utilizados para propósitos de documentação, assim como a câmara instalada no telhado da torre de controlo do circuito, com a qual a volta recorde foi filmada.

Outra especialista independente foi Denise Ritzmann, em representação da DEKRA (empresa alemã de prestação de serviços técnicos, certificação e consultoria para o sector automóvel), que confirmou as especificações de série e condição para utilização em estrada do Taycan pré-série com tração traseira.

Ritzmann, que já foi campeã da Europa de drift em 2018 e 2019, assegurou que o Taycan se mantinha em drift permanente durante a tentativa de recorde.

"É possível vislumbrar quando as rodas dianteiras estão a apontar numa direção diferente em relação à curva. Enquanto assim for, o automóvel está em drift," explicou. Juntamente com Brent, ela contabilizou também as voltas completadas.

O PEC de Hockenheimring acaba de celebrar o seu primeiro aniversário. O espaço de 170 metros metros quadrados localizado no coração do circuito abriu as suas portas em 13 de outubro do ano passado. Engloba um centro de experiências para clientes, um circuito de condução, seis áreas para condução dinâmica e um percurso de todo-o-terreno.