Preso por usar chama de memorial da II Guerra Mundial para cozinhar

Um homem foi preso por utilizar a chama de um memorial aos soldados da II Guerra Mundial para fazer um churrasco, na República do Daguestão, na cidade de Derbent, na Rússia.

O vídeo partilhado nas redes sociais mostra o residente local agachado em frente à chama, que está sempre acesa, rodeado de rosas e a segurar um espeto de carne. "Não há necessidade de carvão", diz o homem, a sorrir, enquanto estava a ser filmado.

Foi imediatamente detido e encontra-se a aguardar inquérito das autoridades judiciais, avança a agência noticiosa russa TASS.

Dezenas de cidades russas tem uma "Chama Eterna", em memória de todos os soldados que lutaram e morreram na II Grande Guerra.

Nos últimos anos, vários memoriais começaram a ser vandalizados e desrespeitados, com pessoas a apagar as chamas, a gravar vídeos a dançar e a cozinhar, avança o "The Independent".