Raposa "roubou" mais de 100 sapatos em bairro de Berlim

Vários pares de calçado desapareceram de casas no bairro de Zehlendorf, no sudoeste de Berlim, na Alemanha. A culpada? Uma raposa, que foi apanhada por um morador com um par de chinelos azuis na boca.

O hábito dos alemães em deixar os sapatos à porta de casa tramou-os. Um morador chamado Christian Meyer perdeu sapatilhas de corrida no bairro de Zehlendorf, onde mora, em Berlim. Para descobrir o que tinha acontecido, o homem decidiu publicar o "desaparecimento" numa plataforma online de vizinhos. Meyer percebeu, após esta interação, que o mesmo estava a acontecer com várias pessoas. Naquela zona desapareceram chinelos, sandálias, sapatilhas e todo o tipo de sapatos.

Consciente do que se estava a passar, e que não era o único com calçado desaparecido, o alemão viu (mais tarde) uma raposa com um par de chinelos azuis na boca a "passear" na rua. Christian Meyer conseguiu descobrir o "arsenal" de sapatos que o animal escondia -- foram descobertos três pares de calçado dos vizinhos, mas as suas sapatilhas ainda não apareceram.

No total, pelo menos, 100 pares de calçado terão desaparecido na zona, segundo os meios de comunicação locais. E todos os indícios apontam para a raposa.