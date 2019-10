Russo julgado por usar gato como arma de arremesso contra um polícia

Hoje às 12:01 Facebook

Um homem enfrenta uma pena de até cinco anos de prisão por alegadamente ter usado um gato como arma (de arremesso) contra um polícia, em Moscovo, na Rússia.

Segundo a acusação, relatada pela imprensa russa, o homem, identiicado como Gennady Shcherbakov, agitou um gato no ar e atirou-o contra um polícia, quando foi interpelado, em outubro do ano passado, num prédio da capital russa.

De acordo com a acusação, o gato agarrou-se à cara do políca e provocou-lhe vários ferimentos na cara com as garras. Shcherbakov rejeita a acusação e diz que o felino saltou de livre vontada para a cabeça do polícia.

O agente respondia a uma queixa de barulho no prédio. Gennady Shcherbakov, aparentemente sobre a influência do álccol, estava no vão das escadas a fazer barulho e reagiu mal à presença das autoridades.

Segundo a imprensa russa, o homem, que não vivia naquele prédio, recusou-se cooperar e a responder às perguntas da polícia, tendo pegado num gato que estava no prédio para o atirar à polícia.

O caso foi levado a julgamento ao abrigo do Artigo 318 do código penal russo, que cita o uso de violência contra funcionários públicos.