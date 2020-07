São Bernardo desmaia na montanha mais alta da Inglaterra e é resgatado por 16 voluntários

JN Hoje às 15:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma cadela São Bernardo de 55 quilos foi resgatada este fim de semana de Scafell Pike, a montanha mais alta da Inglaterra, por 16 voluntários numa operação de resgate de quase cinco horas.

O animal foi passear com os donos esta sexta-feira e terá desmaiado na montanha, recusando-se mover do lugar após recuperar os sentidos. Daisy, a cadela São Bernardo, de quatro anos e 55 quilos, estava magoada nas patas traseiras. Foi mais tarde resgatada por 16 voluntários da equipa de resgate das montanhas de Wasdale, que após receberem um pedido de ajuda da polícia do condado de Cumbria, se deslocaram para Scafell Pike.

O porta-voz da equipa de resgate disse que mobilizaram imediatamente meios para o local, depois de saberem da "aventura" de Daisy. "Não precisamos de pensar duas vezes para mobilizar e ajudar a recuperar Daisy", explicou a fonte, citada pelo jornal "The Guardian". Antes de procederem ao resgate, aa equipa aconselhou-se com veterinários, para que pudessem avaliar a condição da cadela e alivar a dor que sentia.

A maca onde foi transportada teve de ser adaptada a um cão São Bernardo -- animais geralmente muito pesados. Daisy, com apenas quatro anos, já pesa 55 quilos. Após algumas guloseimas e muita persuasão, a cadela colaborou com os 16 voluntários e foi resgatada. No entanto, o operação não foi fácil: durou quase cinco horas e a equipa teve de se deslocar num terreno muito acidentado e até teve de passar uma cascata.

Não foram revelados detalhes sobre os donos, nem mais pormenores sobre o que poderá ter acontecido. A equipa de resgate das montanhas de Wasdale já salvou vários cães, mas foi a primeira vez que foi destacada para o resgate de um São Bernardo. Estes cães foram criados originalmente para ajudar em salvamentos de pessoas nos Alpes. Desta vez, foi Daisy que precisou de ajuda.