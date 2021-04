Hoje às 15:52 Facebook

O ex-presidente americano Donald Trump roubou os holofotes num casamento na estância de Mar-a-Lago, na Florida, durante o último fim-de-semana, usando um discurso de felicitações para falar principalmente de si próprio e agredir o seu sucessor.

"Já sentem a minha falta?", perguntou Trump, vestido de smoking, na cerimónia de sábado à noite, de acordo com um vídeo publicado no site de notícias de celebridades TMZ. A sua pergunta foi respondida com aplausos dos convidados no casamento entre os amigos de longa data de Trump Megan Noderer e John Arrigo, de acordo com o Business Insider.

Trump usou o seu momento de felicitação dos noivos para afrontar o presidente Joe Biden em várias questões, incluindo a fronteira EUA-México, China e Irão.

"O que está a acontecer com as crianças? Estão a viver na miséria, estão a viver como nunca ninguém viu", disse Trump, referindo-se às condições na fronteira. Desde que Biden tomou posse, uma vaga de migrantes, incluindo menores não acompanhados, tentou atravessar para os EUA. A administração de Trump tinha sido criticada por dividir famílias na fronteira e manter as crianças no que alguns críticos descreveram como "gaiolas".

O ex-presidente fez também referência às eleições de novembro, levantando mais uma vez questões quanto à integridade do resultado, embora tenha perdido por sete milhões de votos e todas as suas tentativas de contestar o resultado tenham falhado.

No final do discurso, que durou 20 minutos, Trump lembrou-se de elogiar os recém-casados: "Vocês são um grande e belo casal".