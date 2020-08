Um acidente de três milhões: Bugatti e Porsche colidem nos Alpes suíços

JN Hoje às 19:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Um Bugatti Chiron, um Porsche 911, um Mercedes-Benz C-Class e uma autocaravana colidiram na semana passada, na zona de montanha da passagem de São Gotardo, na Suíça. A causa do acidente poderá ter sido uma manobra de ultrapassagem, que não correu bem a dois dos veículos envolvidos no acidente. O prejuízo foi mais grave para os donos das viaturas luxuosas: pode ultrapassar os três milhões de euros.

Num idílico cenário dos Alpes suíços, o embate entre um Bugatti Chiron e um Porsche 911 causou um enorme dano na carteira dos condutores. As duas viaturas colidiram quando tentavam ultrapassar uma autocaravana, que subia lentamente a montanha e causava trânsito na zona.

Ambos os condutores tentaram fazer a manobra, mas não correu bem. Os dois carros luxuosos embateram um no outro. A força da colisão fez que com os dois veículos colidissem contra o Mercedes-Benz C-Class e depois contra a autocaravana.

De acordo com o jornal suíço "20 Minuten", o prejuízo total do acidente pode ascender aos 3,7 milhões de francos (cerca de 3,4 milhões de euros). Não houve vítimas mortais a registar, mas o condutor do Mercedes ficou gravemente ferido.