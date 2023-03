Munição com urânio empobrecido: Rússia alerta para "danos irreparáveis" para ucranianos

JN/Agências Ontem às 22:10 Facebook

O responsável pela defesa contra radiação, produtos químicos e biológicos das Forças Armadas russas, Igor Kirillov, avisou, esta sexta-feira, que a utilização de munições de urânio empobrecido pelas Forças Armadas ucranianas causará "danos irreparáveis" à saúde das suas próprias tropas.

As autoridades russas têm criticado os países aliados da Ucrânia, sobretudo o Reino Unido, por proporem o fornecimento deste tipo de armamento às tropas ucranianas.

"Apesar do fato de que o uso de tais munições causará danos irreparáveis à saúde das Forças Armadas da Ucrânia e da população civil, os países da NATO, em particular o Reino Unido, expressam a disponibilidade para fornecer esse tipo de armas ao regime da Ucrânia", recriminou o alto comando russo.

Igor Kirillov fez alusão a documentos internacionais que reconhecem as consequências negativas deste tipo de munição para a saúde humana e o meio ambiente e ainda um estudo norte-americano que mostra que "não existem tecnologias para reduzir a toxicidade do urânio empobrecido" e que a limpeza das áreas afetadas é "extremamente difícil".

Mais tarde, o embaixador da Rússia no Reino Unido, Andrei Kelin, lamentou que, após o anúncio em Londres, "será difícil para os britânicos sair deste caminho, se não impossível".

O governo do Reino Unido reconheceu no início da semana ter intenção de fornecer munições com urânio empobrecido às Forças Armadas da Ucrânia, suscitando assim críticas dos russos, que alertam até para uma possível escalada do conflito na Europa de Leste.

Londres, no entanto, defendeu a decisão, argumentando que esse tipo de munição nada tem a ver com armas nucleares e afirmou que não demonstrou afetar negativamente a vida das pessoas ou o meio ambiente, um ponto que Moscovo rejeita e até instou as autoridades britânicas a testar a referida munição em território britânico.