Murdaugh era a Lei. Mas o júri condenou-o pela morte da mulher e de um filho

Alex Murdaugh foi considerado culpado da morte da mulher, Maggie, e do filho Paul. O júri, que durante 100 anos tão bem "serviu" a família que era vista como "a Lei" numa zona dos EUA, foi implacável com o influente advogado, descendente de uma dinastia de homens que dominaram o sistema judicial do "Lowcountry" durante cerca de 100 anos.

Um tribunal de júri da Carolina do Sul, nos EUA, considerou Alex Murdaugh culpado da morte da mulher e do filho mais novo. Os jurados deliberaram cerca de três horas para considerar o proeminente advogado culpado de duas acusações de uso de arma para cometer um crime violento.

Alex Murdaugh mostrou pouca emoção quando ouviu o veredicto, relata a NPR, a rádio pública dos EUA. O advogado, de 54 anos, foi considerado culpado de usar uma espingarda para matar a mulher, Maggie Murdaugh, de 52 anos, e uma caçadeira para assassinar o filho mais novo, Paul, de 22.