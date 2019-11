Músico recupera violino de 290 mil euros "roubado" num comboio

JN Hoje às 17:11 Facebook

Um violino com 310 anos e avaliado em 250 mil libras (cerca de 290 mil euros) ficou esquecido num comboio de Londres. O homem que pegou nele e o levou acabou por entregá-lo ao proprietário, o músico Stephen Morris.

Quem já não esqueceu uma mala, um saco, um chapéu-de-chuva, etc. nos transportes públicos? No caso do músico Stephen Morris, foi um violino com 310 anos e avaliado em 250 mil libras (cerca de 290 mil euros) que foi deixado num comboio de Londres.

O instrumento, feito pelo mestre David Tecchler em 1709, foi deixado por distração no comboio que fazia a ligação entre Londres e Orpington, a 22 de outubro, quando Stephen Morris saiu na estação de Penge East com a sua bicicleta.

O músico de 51 anos já tocou em bandas sonoras de filmes como "O Senhor dos Anéis" e "James Bond" e gravou temas com David Bowie e Steve Wonder.

Quando se apercebeu da sua perda, e alertadas as autoridades, a polícia divulgou uma gravação do sistema de videovigilância que mostrava um homem a pegar no violino quando o comboio chegou à estação de Bromley South e apelou ao homem para entrar em contacto.

Só na passada quinta-feira, 31 de outubro, Stephen Morris recebeu uma mensagem, via Twitter, de alguém que dizia conhecer o homem na imagem de videovigilância e que queria ajudar por saber o que é perder bens valiosos num comboio. Os contactos com esta pessoa continuaram nas 24 horas seguintes, segundo noticia a BBC, suspeitando-se que fosse o verdadeiro "ladrão".

Autodenominou-se "Gene" e aceitou encontrar-se com Stephen Morris na sexta-feira à noite, num parque de estacionamento próximo da estação de comboios de Beckenham.

Numa operação coordenada com o amigo e ex-polícia Mike Pannett, foram mobilizados polícias à paisana para acompanhar a entrega do violino. Pelas 22.10 horas, "Gene", na casa dos 20 anos, aproximou-se de Stephen Morris, deu-lhe um aperto de mão e entregou-lhe o violino, que estava intacto.

"Não podia ter terminado melhor", desabafou o músico.

Quanto a "Gene", nenhuma ação foi tomada contra ele uma vez que contactou o proprietário e devolveu o violino, tal como a polícia tinha apelado.