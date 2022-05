Musk diz que acordo para comprar Twitter está "temporariamente suspenso"

JN Hoje às 11:27 Facebook

Elon Musk anunciou, esta sexta-feira, que o acordo de 44 mil milhões de dólares (cerca de 41 mil milhões de euros) para comprar o Twitter está temporariamente suspenso após ter questionado o número de contas falsas ou de spam na plataforma.

De acordo com uma publicação do empresário no Twitter, Musk está à espera de informações "que corroborem [o] cálculo de que contas falsas/spam representam menos de 5% dos utilizadores".

Após o anúncio, as ações do Twitter caíram 25% nas negociações pré-mercado.

No mês passado, o Twitter anunciou que aceitou a proposta de compra do empresário Elon Musk no valor de 44 mil milhões de dólares (cerca de 41 mil milhões de euros). O milionário tem sido um crítico do Twitter, principalmente pelo seu entendimento de que a empresa fica aquém dos princípios da liberdade de expressão. Musk descreve-se como um "absolutista da liberdade de expressão", mas também é conhecido por bloquear outros utilizadores do Twitter que questionam ou discordam de si.