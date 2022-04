Musk diz que tem financiamento para comprar Twitter

JN/Agências Hoje às 17:27 Facebook

O líder da Tesla, Elon Musk, indicou, esta quinta-feira, que assegurou perto de 46,5 mil milhões de dólares (42,8 mil milhões de euros) para financiar a compra do Twitter e que tenta negociar um acordo para a aquisição.

Num documento entregue ao regulador bolsista norte-americano, Musk afirma que já chegou a um compromisso com o banco JPMorgan para contrair dois empréstimos, um de 13 mil milhões de dólares e outro de 12,5 mil milhões.

O multimilionário também prevê canalizar 21 mil milhões de dólares da sua fortuna pessoal para a operação.

O Conselho de Administração do Twitter opôs-se à aquisição, aprovando uma cláusula para dificultar a sua concretização.

O dirigente da Tesla e da SpaceX não confirmou se recorre a uma OPA (oferta pública de aquisição) hostil, mas disse que há essa possibilidade.

Na semana passada, Musk propôs adquirir o Twitter pagando 54,20 dólares por ação, pouco depois de ter entrado no capital da empresa com uma participação de mais de 9%, tornando-se um dos principais acionistas da rede social.

O Twitter fez-lhe uma proposta para entrar no Conselho de Administração, mas o multimilionário recusou.

No início da sessão em Wall Street, as ações do Twitter registavam uma ligeira descida para 46,69 dólares.