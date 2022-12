Musk diz que vai deixar cargo de CEO do Twitter quando encontrar substituto

JN / AFP Hoje às 10:14 Facebook

Elon Musk anunciou, na terça-feira, que vai renunciar ao cargo de CEO do Twitter quando encontrar um substituto, uma decisão para honrar o resultado da sondagem que criou e na qual os utilizadores da rede social rejeitaram a sua continuidade no comando da plataforma.

"Vou renunciar ao cargo de CEO assim que encontrar alguém tolo o suficiente para aceitar o trabalho!", escreveu Musk, antes de acrescentar que continuará à frente das equipas de programação e servidores da rede social.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams. - Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022

O resultado de uma sondagem divulgada na segunda-feira na sua própria conta mostra que 57% dos utilizadores, quase 10 milhões de votos, defenderam a saída de Musk do cargo, poucas semanas depois da compra da empresa por 44 mil milhões de dólares.

Musk é o dono do Twitter desde 27 de outubro e provocou diversas polémicas como CEO: demitiu metade dos funcionários da empresa, readmitindo figuras de extrema-direita na plataforma, suspendeu contas de jornalistas e tentou cobrar por serviços que eram gratuitos.

O empresário tem usado as sondagens do Twitter para tomar outras decisões sobre a plataforma, incluindo o restabelecimento da conta do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e de outros utilizadores suspensos.

No início da semana, Musk usou um emoji sorridente para ridicularizar uma reportagem que afirmava que o multimilionário procurava alguém para assumir o comando do Twitter e escreveu que "ninguém quer o trabalho que pode realmente manter o Twitter vivo. Não há sucessor".

Analistas destacaram que o preço das ações da Tesla, a sua empresa de carros elétricos, caiu um terço desde a aquisição do Twitter por Musk. Alguns sugerem que a direção da Tesla está a pressionar o empresário a abandonar o cargo na rede social.