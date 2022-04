Elon Musk lança oferta para comprar Twitter

JN/Agências Hoje às 11:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O fundador da Tesla, Elon Musk, lançou uma oferta hostil de aquisição do Twitter com o objetivo de comprar 100% das ações e torná-las privadas, de acordo com um documento da bolsa de valores.

Musk ofereceu 54,20 dólares (equivalente a 49,69 euros) por ação, o que corresponde a uma avaliação de 43 mil milhões de dólares (cerca de 40 mil milhões de euros).

Isto acontece dias depois de Musk ter recusado um assento no conselho após a aquisição de uma participação de 9,2% na plataforma.

"Investi no Twitter porque acredito no seu potencial de ser a plataforma para a liberdade de expressão em todo o mundo, e acredito que a liberdade de expressão é um imperativo social para uma democracia em funcionamento", disse Musk, segundo o documento. "No entanto, desde que fiz o meu investimento, agora percebo que a empresa não prosperará nem atenderá a esse imperativo social na sua forma atual. O Twitter precisa de ser transformado numa empresa privada".

Musk, o maior acionista do Twitter, disse que a "oferta é minha melhor e última oferta" e que reconsideraria a sua posição como acionista se fosse rejeitada.

Atualmente o homem mais rico do Mundo e com mais de 80 milhões de seguidores na rede social, Musk divulgou na semana passada a compra de 73,5 milhões de ações - ou 9,2% - das ações do Twitter. O anúncio fez com que as ações do Twitter disparassem mais de 25%.