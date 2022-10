Musk não desiste e propõe comprar Twitter por 54,2 dólares por ação

Elon Musk propôs, esta terça-feira, comprar o Twitter pelo preço de oferta original de 54,20 dólares (equivalente a 54,38 euros) por ação.

De acordo com a "Bloomberg", que cita fontes familiarizadas com o assunto, Musk entregou uma carta com a proposta ao Twitter. Musk fez a proposta aos advogados do Twitter durante a noite de segunda-feira e apresentou uma carta ao tribunal de Delaware antes de uma audiência de emergência sobre o acordo esta terça-feira, avança o "The Wall Street Journal".

As ações foram suspensas uma primeira vez durante cinco minutos e depois registaram uma subida de 18%, tendo havido nova suspensão quando subiam 12,7%.

O multimilionário e presidente da Tesla tem estado a tentar recuar no acordo que anunciou em abril para a compra da tecnológica, o que levou a administração do Twitter a processá-lo em julho para que a aquisição avançasse. Musk, desde então, contra-atacou, acusando a plataforma de enganar a sua equipa sobre a verdadeira dimensão da sua base de utilizadores e outros problemas que, a seu entender, configuravam fraude e quebra do contrato.

O empresário ia enfrentar o Twitter em tribunal em 17 de outubro. Vários analistas alertaram que Musk tinha poucas hipóteses de ter sucesso na sua tentativa de cancelar o acordo. "Este é um sinal claro que Musk reconhece que as hipóteses que tem de ganhar ao Conselho de Administração no tribunal do Delaware são fracas e que a compra por 44 mil milhões de dólares deve ter lugar de qualquer forma", reagiu o analista Dan Ives, da Wedbush Securities, citado pela AFP.