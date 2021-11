Musk propôs vender 10% das ações da Tesla e os seguidores concordaram

JN/Agências Hoje às 22:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O multimilionário Elon Musk perguntou aos seus seguidores, no Twitter, se deveria vender 10% das suas ações da Tesla. Mais de metade votou "sim".

Parecendo referir-se a uma nova proposta dos democratas, que querem aumentar os impostos sobre os mais ricos taxando as suas ações, que geralmente só são tributadas quando são vendidas, Musk propôs vender parte das ações que tem na Tesla.

"Fala-se muito ultimamente que lucros não realizados são um meio de evitar impostos, por isso proponho vender 10% das minhas ações da Tesla", escreveu Musk, no sábado. "Vocês concordam?", perguntou aos seguidores, propondo votar "sim" ou "não".

Dos 3,5 milhões que votaram este fim de semana, 57,9% responderam que sim.

"Estava preparado para aceitar qualquer resultado", declarou o empresário, que usa regularmente a rede social, não dizendo, porém, quando e como realizará a operação.

De acordo com a "Bloomberg", Musk possuía, em 10 de junho, 17% das ações em circulação da Tesla, que atualmente valem 208,37 mil milhões de dólares (180,16 mil millhões de euros). O empresário também recebeu um grande pacote de opções de ações e ações conversíveis como compensação.

PUB

Com as suas participações noutras empresas, como a Neuralink e a SpaceX, Musk é o homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em mais de 338 mil milhões de dólares (292 mil milhões de euros).

Recorde-se que o diretor do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas disse, recentemente, que 2% da fortuna de Elon Musk poderia ajudar a acabar com a fome mundial. Em resposta, Musk afirmou estar preparado para doar esse valor - equivalente a cinco mil milhões de euros - se a ONU conseguir provar que esse dinheiro resolve o problema.