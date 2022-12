Musk quer implantes em cérebros humanos dentro de seis meses

JN/Agências Hoje às 21:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Elon Musk disse, na quarta-feira, que uma das suas empresas, a Neuralink, vai conseguir implantar em seis meses um dispositivo num cérebro humano que permitiria a comunicação com um computador.

A interface permitiria ao utilizador comunicar diretamente com os computadores através dos seus pensamentos. "Acho que submetemos a maior parte da nossa papelada à FDA (Food and Drug Administration) e achamos que provavelmente em cerca de seis meses poderemos ter o nosso primeiro Neuralink num ser humano", disse Musk, numa apresentação da empresa. "Temos trabalhado muito para estarmos prontos para o nosso primeiro implante humano e, obviamente, queremos ser extremamente cuidadosos e ter a certeza de que funcionará bem antes de colocar um dispositivo num humano", disse ele.

PUB

Musk - que comprou o Twitter no mês passado e que também é dono da SpaceX, Tesla e várias outras empresas - é conhecido por fazer previsões ambiciosas sobre as suas empresas. Em julho de 2019, prometeu que a Neuralink seria capaz de realizar os seus primeiros testes em humanos em 2020. Os protótipos, do tamanho de uma moeda, foram implantados em crânios de macacos. Na apresentação do Neuralink, a empresa mostrou vários macacos "a jogar" jogos de vídeo e a mover um cursor numa tela através do seu implante Neuralink.

O empresário quer que os implantes restaurem a visão e a mobilidade em humanos. ""Por mais milagroso que possa parecer, estamos confiantes de que é possível restaurar a funcionalidade total do corpo de alguém que sofreu um corte na medula espinhal", referiu no passado.

Além do potencial para tratar doenças neurológicas, o objetivo final de Musk é garantir que os humanos não sejam intelectualmente sobrecarregados pela inteligência artificial.