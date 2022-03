T.R.A. Hoje às 12:50 Facebook

Mykhailo Fedorov tem 31 anos. É o ministro mais novo do governo ucraniano e assume um papel central na resistência à Rússia. As suas armas: um smartphone e as redes sociais

Em apenas duas semanas, o vice-primeiro ministro e ministro da Transformação Digital ucraniano mobilizou um exército de centenas de milhares de piratas informáticos, convenceu Elon Musk a ceder terminais "Starlinks" e pressionou dezenas de marcas e multinacionais a boicotarem a Rússia.