Na arena mediática, Zelensky tratou de inaugurar um novo tempo

Na comunicação diária em vídeo, na profusão de mensagens difundidas nas redes sociais, diante de Parlamentos, o presidente ucraniano tem conquistado a empatia de auditórios desarmados por uma postura não convencional

Em cada noite, coloca-se diante da câmara, num gabinete imerso na penumbra. Olhar assertivo, tom firme, discurso articulado, direto, incisivo. Atira a mensagem que tem como alvo a população agastada de uma nação dilacerada mas também o Mundo, que há um ano tem os olhos postos nele, que o escuta com espanto perante a revelação de um líder improvável. A ele, presidente de um país que, antes de 24 de fevereiro de 2022, era sobretudo o celeiro da Europa, território encaixado na ponta mais a Leste do velho continente, encostado ao gigante russo que de vizinho se converteu em agressor. Para lá da guerra que se trava no terreno, há uma outra que se socorre de mecanismos da comunicação, que Volodymyr Zelensky domina como poucos, entre a retórica sustentada em frases que perduram e a agilidade performativa de um político que carrega, além da base argumentativa do Direito, treino e respiração de ator.

Antes do estalar da ofensiva russa em solo ucraniano, Zelensky equilibrava-se já com dificuldade na missão presidencial, debilitado pelo decréscimo acentuado nos índices de popularidade, distantes da euforia coletiva que, a 21 de Abril 2019, o lançara para a chefia do Estado ucraniano com 73% dos votos, alavancado pela popularidade televisiva.