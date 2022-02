Na Ucrânia há medo mas também luta: relatos de um dia marcado na História

Viktoriia e o marido esperaram três horas pelo autocarro que os tirou de Kiev. Victoria refugiou-se em casa dos pais, perto da capital. Max teme um incidente em Chernobyl mas garante resistência. E Lisa está pronta para ajudar o Exército ucraniano. Veem a Rússia como inimigo "louco" e pedem intervenção internacional.

A "operação militar especial" na Ucrânia anunciada às primeiras horas da manhã por Vladimir Putin - e que, de acordo com Kiev, já destruiu pelo menos 74 instalações militares em mais de 200 ataques por todo o território - fez emergir vários relatos de ucranianos que veem cercada por tanques militares a soberania do país onde nasceram. Desenham um cenário grotesco que o cidadão comum só está habituado a ver em filmes sobre as Grandes Guerras e em livros de História. São relatos de medo, pânico, coragem e patriotismo, que chegam ao JN.