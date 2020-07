Namorada de Trump Jr. infetada com o novo coronavírus

JN/Agências Hoje às 10:10 Facebook

A namorada do filho mais velho do Presidente Donald Trump deu positivo para o novo coronavírus, revela a imprensa norte-americana.

Kimberly Guilfoyle, uma antiga estrela da Fox News que namora com Donald Trump Jr., tinha viajado para o Dakota do Sul para ver o discurso do presidente dos EUA no dia 4 de Julho e o fogo de artifício no Monte Rushmore.

Guilfoyle, 51 anos, foi imediatamente isolada após descobrir que tinha o vírus, num teste de rotina realizado a todos os que possam estar em contacto próximo com o presidente, revela o "The New York Times".

Numa declaração ao jornal, Sergio Gor, chefe de pessoal da comissão de Finanças da campanha Trump, revelou que Kimberly está bem e que "será novamente testada para garantir que o diagnóstico está correto, uma vez que está assintomática".

"Como precaução, irá cancelar todos os eventos. Donald Trump Jr. foi testado negativo, mas como precaução também vai entrar em auto-isolamento e está a cancelar todos os eventos públicos".

Guilfoyle é a terceira pessoa próxima do presidente dos EUA a dar positivo para a covid-19. Os outros infetados são o camareiro pessoal de Trump e o secretário de imprensa do vice-presidente dos EUA.