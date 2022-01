Namorado de Gabby Petito confessou o crime antes de morrer

JN Hoje às 14:30 Facebook

Brian Laundrie, o namorado de Gabby Petito, confessou, numa nota escrita antes de morrer, que tinha sido o responsável pelo homicídio da jovem norte-americana, segundo o FBI. Brian era, desde o início das investigações, o principal suspeito do crime.

O FBI revelou, numa nota no Twitter, que Brian Laundrie deixou uma confissão escrita do homicídio, num caderno, antes de por fim à própria vida. A nota foi encontrada junto dos restos mortais do jovem, num pântano da Florida, em outubro do ano passado.

#FBIDenver issues a final investigative update on the Gabrielle Petito Case. https://t.co/44SiImlo6C pic.twitter.com/IygdHuIWbv - FBI Denver (@FBIDenver) January 21, 2022

"A investigação não identificou outros indivíduos, além de Brian Laundrie, diretamente envolvidos na trágica morte de Gabby Petito", explicou Michael Schneider, o agente especial encarregado da Divisão de Denver do FBI, no comunicado divulgado na sexta-feira.

Uma vez que "todas as etapas lógicas da investigação já foram concluídas", o caso deverá ser encerrado nos próximos dias.

Gabby e Brian, de 22 e 23 anos, embarcaram numa viagem de carrinha pelos EUA em julho de 2021. A jovem foi vista pela última vez no dia 24 de agosto, quando estava a sair de um hotel em Salt Lake City, e nesse mesmo dia fez uma última videochamada com a mãe. Desde então todas as mensagens que Gabby trocou com a família, sabe-se agora, foram escritas por Brian, para despistar os familiares e levar a crer que a jovem ainda estaria viva.

O corpo de Gabby esteve no deserto de Wyoming durante um mês antes de ser encontrado em meados de setembro. A autópsia revelou que foi estrangulada.

Inesperadamente, quando ainda não se sabia o que tinha acontecido, Brian regressou a casa no dia 1 de setembro, dez dias antes de a família da jovem a dar como desaparecida. O namorado recusou-se sempre a falar sobre o que tinha acontecido e por isso foi considerado uma "pessoas de interesse" no caso.

Dois dias depois foi dado como desaparecido pela família e uma caça ao homem começou. Após um várias semanas de buscas, os restos mortais de Brian foram encontrados a 20 de outubro numa reserva natural na Florida. O jovem suicidou-se com um tiro na cabeça.

O caso que foi noticiado um pouco por todo o mundo está agora perto do fim.