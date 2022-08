Nancy Pelosi acusa Trump de instigar ataques ao FBI

JN/Agências Hoje às 08:15 Facebook

A presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, acusou na sexta-feira Donald Trump de "instigar ataques contra as forças da ordem", ao criticar a polícia federal pelas buscas na sua mansão, como o tinha feito pelo ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

"Mais uma vez, está a instigar ataques às forças da ordem", acusou Pelosi, durante uma conferência de imprensa, em resposta a uma questão sobre se o ataque a uma delegação do FBI no estado do Ohio tinha a ver com as declarações de Trump.

Na manhã de quinta-feira, um homem tentou invadir a sede local do FBI na cidade de Cincinnati, no Ohio, por motivações anda desconhecidas, mas foi abatido pela polícia.

Desde que se soube que, na segunda-feira, o FBI fez buscas na mansão de Trump, em Mar-a-Lago, à procura de documentos classificados sobre armas nucleares, que este teria trazido consigo quando saiu da Casa Branca, que o ex-presidente se tem dedicado a criticar a polícia federal.

Pelosi realçou que este "é um assunto muito grave", ao acentuar: "Não sei mais do que é público, mas se a natureza dos documentos é a que parece ser, isto é muito grave".