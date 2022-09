Não faltam clientes para a rainha. "Canecas já não há"

Rita Salcedas, em Londres Ontem às 21:29 Facebook

Corações enlutados pela morte de Isabel II geram enorme aumento nas vendas das lojas de recordações, onde já vários produtos esgotaram.

Jenny olha para três pratos de cerâmica com a cara de uma Isabel II já de cabelo branco e Mujeeb, londrino de origem afegã, não lhe dá hipótese de fuga. "Leve que estão quase a esgotar", atira. "Quanto custa?". A resposta é a de sempre: "Diga-me quanto dá e logo falamos". Regateios para aqui e para ali e "habemus" preço. Jenny vai levar o prato branco (também há em vermelho e azul) por cinco libras, quase seis euros, e há-de pô-lo na sala de casa, em cima de um móvel de madeira antigo que herdou da avó, com quem partilhava a admiração pela falecida monarca, e onde também mora há muitos anos uma chávena com as palavras Queen Elizabeth II gravadas.

"O negócio melhorou. Há muita gente a querer comprar o chá da rainha, ímans da rainha, canecas da rainha, desde o dia em que morreu. Pratos vendem muito bem", conta Mujeeb, que não perde tempo e logo se dirige a mais um cliente com a mesma conversa.