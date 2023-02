Não há língua pura

Hoje às 22:55 Facebook

No ano 2001 em uma das primeiras vezes que vim ao Brasil, algo de semelhante aconteceu. No caminho para Fortaleza, em uma paragem num posto de gasolina, logo me encantei por um pequeno e apócrifo opúsculo que dava a estampa pelo pomposo e pretensioso título "Dicionário de Cearense.

Então como agora, a forma escrita pedia espaço à oralidade tentando um lugar ao sol no cardápio da língua.

Em 2011 o dicionário brasileiro Houaiss, listava 400 mil palavras na língua portuguesa, mas, segundo Ieda Maria Alves linguista brasileira, o número de vocábulos que realmente existem é ainda maior e, levadas em consideração as palavras técnicas e científicas, devem existir cerca de 600 mil palavras na língua Camões.

Essa língua sem fronteiras e sem tempo foi uma das âncoras da conversa que a coluna teve com a escritora e jornalista Isabel Lucas, recente curadora da presença de Portugal na bienal do livro de São Paulo 2022.

A primeira mulher das conversas "Gente de cá de lá" na mesa do Cícero, encontrou nessa diversidade linguística algumas das rotas que a ajudaram a escrever o livro "viagem ao país do futuro, que, como o próprio nome define", é o Brasil.

Isabel, tu viajaste intensa e meticulosamente pelo Brasil. Como é que começou essa tua relação e interesse por essa nação continental, que fala português?

Enquanto portugueses o Brasil penetra as nossas casas desde que somos crianças, no entanto, fisicamente, conheci o Brasil apenas em 2016. Vinha de Nova Iorque, fui convidada para um evento literário em São Paulo e, por sorte, tive esse primeiro encontro com a língua e através dela comecei a desvendar aquele país tão imenso.

Como é que ocorreu esse processo? Através das palavras e dos silêncios vamos encontrando as correspondências e as diferenças entre a nossa realidade (de Portugal) a do Brasil. O primeiro equívoco aconteceu logo na entrada do avião. A pessoa que me fazia o check-in estranhou o tamanho da minha bagagem- eu trazia apenas uma mochila, enquanto a maioria dos passageiros brasileiros carregavam malas grandes. Então o assistente de bordo me diz " Moça, você voa leve!".

A língua mesmo feita com as mesmas palavras muitas vezes é outra...

Aquele comentário foi um quebra-gelo. De seguida, ao entrar no voo, pedi a uma aeromoça um copo de água, ao que ela me responde " Oi ? ". Eu repito o pedido da mesma forma e a hospedeira prontamente me pergunta. Você é argentina, né? (Risos) Aí eu pensei- afinal não estou em casa. Aqui não se fala a minha língua. No entanto, quando aterrei em São Paulo senti uma familiaridade que não se percebe muito bem de onde vem. São Paulo é muito diferente de tudo o que é português- é uma megalópole.

Familiaridade num lugar com muitos milhões de pessoas...

A familiaridade é mais marcada em São Paulo. Mas curiosamente, os lugares do Brasil onde menos estranharam o meu português foi no interior do Nordeste. Talvez porque há muito vocabulário e uma sintaxe que é comum com o português que falamos em Portugal. Ou, possivelmente, por ser um lugar muito fechado onde mantiveram uma forma de falar mais próxima do português europeu. Eu reconheci lá muitas expressões que são usadas pelos meus avós.

Muitos brasileiros procuram hoje Portugal. O que é que os portugueses podem fazer para receber os 700 mil brasileiros que cá vivem, tendo principalmente em conta a união cultural entre os países que forma uma nova cidadania da língua?

Não sei como responder (risos), mas isto é o que sinto... um cidadão brasileiro que vem do Brasil traz uma experiência. Um português, que vive em Portugal tem outra e ambos são falantes da língua portuguesa. Essa possibilidade de convívio entre vivências existe e deve ser valorizado, porque ganhamos todos com isso.

As palavras contam uma história: história de civilização e de experiência humana. Se olharmos para a história de uma palavra no Sul, no Nordeste e no Sudeste do Brasil, ela é diferente para cada região e carrega contextos diferentes.

Poderia o Brasil, com todos os seus recursos para a cultura, tentar fazer a uma aproximação dos escritores brasileiros ao público português?

O Futuro da língua portuguesa e a sua grande potência é o Brasil. Se há um país dominante, em termos de língua, é o que está na América do Sul. Sinceramente, o Brasil pode passar muito bem sem Portugal.

O Brasil soube muito descolonizar-se usando a língua. Ele apropriou-se dela. Aliás, primeiro foi-lhe imposta, mas depois chegou um momento em que a transformou. Os brasileiros tornaram a língua livre e desobediente (no bom sentido) livrando-a de uma série de complicações. O português que se fala hoje no Brasil tem muitas expressões ótimas.

Uma das coisas que me fez impressão, enquanto lá estive, foi uma conversa que aconteceu no Rio de Janeiro. Perguntaram-me onde se falava o português mais puro...considero a expressão de língua pura muito perigosa.

Todas as ideias que evocam o puro, costumam não ser boas ideias.

Respondi " Não sei do que está a falar". A pessoa que me perguntou não ficou muito contente com a minha resposta, ao que respondeu" Mas dizem que é em Coimbra".

São as pessoas de Coimbra que dizem isso (Risos)

Não há português puro. Daí ser tão estranho um professor português dizer ao aluno brasileiro que não está a falar bem.

Sobretudo, se o professor só tem emprego por causa do menino que fala brasileiro.

E além disso é errado. É errado que alguém fique preocupado por uma criança usar expressões brasileiras, como se não fosse português correto.

Lá estamos nós a entrar numa coisa que nos separa em vez de unir. Porque é que não aprendemos novas palavras - em português - uns com os outros?

* Colunista da Folha de S. Paulo e do JN