Nas malhas da Justiça: as belas e os perigosos

Desconhecidas e de perfil discreto, três mulheres viram-se na praça pública devido a enredos afetivos. Uma foi presa pelas autoridades, uma está fugida e a outra sob investigação.

A sabedoria popular sempre ensinou que o amor é cego ou que tolda a razão. E, seja por este motivo ou por lealdade, muitas têm sido as mulheres que acabam a ter de prestar contas à Justiça por se verem envolvidas nos negócios das caras-metades. É o caso de Emma Coronel - mulher de Joaquin "El Chapo" Guzmán, narcotraficante mexicano e ex-líder do cartel de Sinaloa -, que, nesta semana, percorreu as bocas do Mundo ao ser detida depois de ser acusada de conspirar para traficar droga nos Estados Unidos. Mas não é a única. Quem são, então, as mulheres que enfrentam os tribunais por amor?

De rainha da beleza a suspeita de tráfico de droga, Emma, de 31 anos, casou-se com o conhecido narcotraficante em 2007, um ano depois de se terem conhecido. Tinha ela 18 anos, ele 50. Tiveram duas filhas, gémeas, que agora têm dez anos.