NASA apanha o Sol a sorrir e Teletubbies vêm à memória

Imagem de satélite captada pela NASA mostra um padrão que forma uma cara feliz no Sol. O efeito é causado pelo que se chama de "buracos coronais".

Um satélite da NASA capturou, no início desta semana, uma imagem do Sol com o que se assemelha a uma cara alegre, levando a agência espacial norte-americana a partilhar o fenómeno inusitado, causado por "buracos coronais", áreas com manchas escuras.

"Hoje, o Solar Dynamics Observatory da NASA capturou o Sol 'a sorrir' no espaço", escreveu a agência, a propósito da descoberta da sonda não-tripulada que estuda processos do Sol. Lançado pela primeira vez a 11 de fevereiro de 2010, o satélite mede o interior, a atmosfera, o campo magnético e a produção de energia da estrela.

Desde que foi divulgada, a foto da NASA gerou uma série de reações online, com muitos internautas a compararem a imagem com uma abóbora de Halloween esculpida, um leão e o Sol apresentados no programa infantil Teletubbies.