NASA manda para o Espaço casa de banho de 19 milhões de euros

A NASA vai lançar uma casa de banho de gravidade zero para testes na Estação Espacial Internacional (ISS) antes de lhe dar uso numa futura missão à lua. O equipamento, que suga os resíduos, tem um valor de 23 milhões de dólares (cerca de 19 milhões de euros) e será enviado para a estação numa nave de carga.

A NASA afirma que o "sistema de vácuo" da casa de banho foi projetado para o conforto das astronautas, ao contrário dos modelos anteriores.

De acordo com a BBC, um foguete que transportava a nave de carga deveria ter descolado de Wallops Island, na Virgínia, na quinta-feira, mas a missão foi abortada menos de três minutos antes do lançamento devido a dificuldades técnicas.

Outra tentativa de lançamento está prevista para esta sexta-feira à noite, se os engenheiros puderem consertar os problemas que causaram o atraso no dia anterior.

A bordo do foguete Antares da Northrop Grumman estará o Sistema de Gestão de Resíduos Universal (UWMS), a nova casa de banho espacial de titânio que a NASA garante que ajudará os astronautas a "irem corajosamente" durante missões no espaço.

A casa de banho usa um sistema de vácuo para sugar os resíduos do corpo num ambiente de gravidade zero. Para privacidade, o sistema está localizado dentro de um cubículo, tal como numa casa de banho pública na Terra.

A NASA diz que a nova casa de banho representa uma atualização das instalações atuais na parte norte-americana da ISS. O equipamento pesa 45 quilogramas, tem 71 centímetros de altura e o vaso sanitário é 65% menor e 40% mais leve do que o modelo atual.

Os designers também deram mais atenção ao conforto das mulheres astronautas. "Grande parte do nosso projeto foi otimizar o uso da casa de banho para a equipa feminina", disse Melissa McKinley, gerente de projeto da NASA, à CBS News. "A NASA passou muito tempo a trabalhar com os membros da tripulação e a fazer avaliações para melhorar o uso do assento e do funil de urina para torná-lo mais confortável para uso por mulheres da tripulação", acrescentou.

Essas melhorias de design serão testadas na ISS antes de serem eventualmente construídas nas cápsulas Orion que levarão os astronautas à lua. Uma simulação bem-sucedida é o que os astronautas esperam.

"Limpar os resíduos é muito importante. Não queremos nenhum erro ou fuga", disse McKinley à agência de notícias Associated Press. O foguete Antares da Northrop Grumman entregará a nova casa de banho como parte de uma operação de carga que consiste em equipamentos científicos, suplementos para a tripulação e peças sobressalentes.