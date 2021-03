Nasce o primeiro bebé conhecido no Mundo com anticorpos à covid-19

R.N.C. Hoje às 14:46 Facebook

Uma profissional de saúde norte-americana deu à luz uma bebé, cujas primeiras análises indicam que tem anticorpos à SARS-CoV-2. A mulher foi vacinada contra a covid-19 às 36 semanas de gravidez com uma dose única da vacina da Moderna. Três semanas depois, a filha nasceu e tudo indica que estará imunizada.

Dois pediatras assinam o estudo que dá conta do primeiro bebé do Mundo a quem foram reconhecidos anticorpos à covid-19. Contudo, o artigo ainda necessita de ser revisto pelos pares e aguarda por publicação numa revista científica.

Os médicos Paul Gilbert e Chad Rudnick explicam que a menina recém-nascida "vigorosa e saudável" tinha defesas contra o novo coronavírus, quando analisaram o sangue do cordão umbilical.

A situação não é tão incomum quanto se pensa. "Testamos o cordão do bebé para ver se os anticorpos da mãe passavam para o bebé, o que é algo que vemos acontecer com outras vacinas administradas durante a gravidez", esclarecem os dois pediatras, citados pelo jornal britânico "The Guardian".

A mãe, uma profissional de saúde da linha da frente da covid-19 do sul da Florida (EUA), tomou a vacina da Moderna, em janeiro, com 36 semanas de gravidez. Após três semanas, a mulher deu à luz e a sua bebé mostrava estar protegida contra o vírus. Não é claro por quanto tempo.

Assim, os autores do estudo incentivam os colegas a investigar mais este tipo de casos para se comprovar "se há potencial para proteção e redução do risco de infeção de Sars-CoV-2 com vacinação materna".

Para os dois pediatras, é preciso criar "estudos de eficácia e segurança das vacinas covid-19 em mulheres grávidas e que amamentam os filhos", clarificam.

Este será o primeiro bebé conhecido que nasceu com anticorpos à SARS-CoV-2, mas nos próximos meses "milhares e milhares de bebés" vão nascer de mães que já foram vacinadas. A comprovar-se a proteção, recém-nascidos em todo o Mundo terão menos probabilidade de ser infetados.