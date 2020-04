Nasceu Giulia, a força do "doente 1" em Itália contra o vírus 

Sandra Ferreira Hoje às 09:25 Facebook

Nasceu Giullia, a filha do primeiro doente a contrair o vírus em Itália e, acredita, o motivo da sua resiliência.

Mattia, de 38 anos, residente em Codogno, na Lombardia, esteve um mês a lutar pela vida nos Cuidados Intensivos, no hospital San Matteo di Pavia, depois de, a 20 de fevereiro, o teste de despiste ao novo coronavírus ter dado positivo.

Terá sido pela menina que estava para nascer que conseguiu ganhar a guerra contra o vírus, confessou, ainda no hospital, a uma enfermeira. "Fui forte porque estou para ser pai. Enquanto tinha o tubo na traqueia pensei que se estivesse sozinho teria desistido. São as vidas dos outros que nos levam para a frente", cita o jornal italiano "La Repubblica".

O italiano, conhecido como "paciente 1", por ter sido a primeira pessoa a ser contagiada com Covid-19 na região da Lombardia e no país, tinha estado num jantar com amigos, entre os quais um que tinha acabado de regressar da China, o chamado "paciente zero".