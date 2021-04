NATO organiza maior exercício mundial de ciberdefesa

JN/Agências Hoje às 14:08 Facebook

Mais de dois mil especialistas em segurança cibernética estão envolvidos esta semana no "maior exercício de defesa cibernética do mundo", anunciou a NATO.

Organizado pelo Centro de Excelência de Defesa Cibernética Cooperativa da NATO (CCDCOE), o exercício "Block Shields" (Escudos Bloqueados) permite às nações participantes "uma oportunidade sem precedentes de testar as suas habilidades num ambiente seguro, ao mesmo tempo em que são desafiadas de forma agressiva por um adversário qualificado", disse a Aliança Atlântica em comunicado.

"Cada equipa deve defender redes virtuais personalizadas que incluem uma variedade de serviços e plataformas, emulando sistemas civis e militares", explicou Ian West, chefe do Centro de Segurança Cibernética da NATO, que lidera a equipa da Aliança.

As equipas são compostas por cerca de 60 especialistas da Agência de Comunicações e Informação da NATO (NCI), bem como de outras organizações da Aliança e de mais de 10 países membros.

Na edição de 2021, este exercício coloca uma equipa vermelha contra 22 equipas azuis, assumindo o papel de "equipas nacionais de reação rápida cibernética que são desafiadas a ajudar um país fictício a lidar com um incidente cibernético de grande escala, com todas as suas implicações", de acordo com o comunicado.

As equipas participantes, que terão de defender com sucesso os seus sistemas informáticos civis e militares nacionais e infraestruturas críticas, terão de se adaptar em tempo real e lidar com múltiplos e sofisticados ciberataques, dando-lhes a oportunidade de testar de forma realista a sua cadeia de comando.

"Este exercício não pode ser realizado com sucesso, especialmente neste momento difícil de restrições da covid-19, sem um nível extremo de dedicação e paixão pela segurança cibernética e pelas TI (tecnologia da informação) em geral", disse Slawomir Roginski, chefe da equipa da NATO.