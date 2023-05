NATO planeia criar gabinete no Japão para "aprofundar laços"

Daniela Tender Hoje às 17:03 Facebook

A NATO está a planear criar um gabinete no Japão para estreitar relações com parceiros próximos em toda a região do Indo-Pacífico, incluindo Austrália, Coreia do Sul e Nova Zelândia. Os planos, confirmados pelas autoridades japonesas, poderão atrair críticas do Governo chinês, que alertou, no ano passado, sobre a aliança ocidental contra a extensão dos "seus tentáculos para a Ásia-Pacífico".

De acordo com a imprensa japonesa, a NATO e o Japão tencionam melhorar a cooperação no combate a ameaças cibernéticas e desinformação. O novo gabinete deve abrir já no próximo ano. A aliança militar transatlântica reforçou e prometeu "fortalecer o diálogo e a cooperação com parceiros novos e existentes na região do Indo-Pacífico para enfrentar desafios e interesses de segurança", acusando a China de realizar "operações híbridas e cibernéticas maliciosas".

Segundo o jornal britânico "The Guardian", o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Zhao Lijian, tinha considerado, no ano passado, que a NATO "estendeu os seus tentáculos para a Ásia-Pacífico e procurou retratar a mentalidade da guerra fria e replicar o confronto".

Peter Taksoe-Jensen, embaixador dinamarquês no Japão, referiu que as preocupações com o impacto da China na segurança transeuropeia significam que é "importante para a NATO manter relações" com os parceiros na região, acrescentando que o novo gabinete, proposto pela organização intergovernamental, "seria uma forma muito visível de fortalecer as relações entre o Japão e a NATO".