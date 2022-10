NATO recusa "falsa afirmação da Rússia" de que Kiev vai usar "bomba suja"

JN/Agências Hoje às 01:01 Facebook

Twitter

Partilhar

A NATO "recusa" a alegação da Federação Russa de que a Ucrânia vai usar uma "bomba suja" no seu próprio território e rejeita que este argumento sirva de desculpa para Moscovo agravar a situação no terreno.

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, informou, na rede social Twitter, que tinha falado com o secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, e o ministro da Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, sobre "a falsa afirmação da Rússia de que a Ucrânia se estava a preparar para usar una 'bomba suja' no seu próprio território".

Uma "bomba suja" é um engenho explosivo que, ao explodir, espalha elementos radioativos na atmosfera e na superfície do terreno.

PUB

No seu texto, Stoltenberg acentuou: "Os aliados da NATO recusam esta alegação. A Rússia não a deve utilizar como pretexto para uma escalada".

O ministro da defesa russo, Serguei Shoigu, e Lloyd Austin falaram no domingo, pela segunda vez em uma semana, sobre a situação na Ucrânia, informaram as duas partes.

Também no domingo, Shoigu falou com Ben Wallace, com este a assegurar, em comunicado, que recusou as alegações de que a Ucrânia estava a preparar ações "facilitadas" por Estados ocidentais, como o Reino Unido, para aumentar a tensão no conflito.

Entretanto, na segunda-feira também, a Organização Internacional de Energia Atómica (OIEA) informou que vai enviar inspetores a duas instalações nucleares ucranianas, a pedido das autoridades de Kiev.

Este envio de inspetores está relacionado com as acusações russas relativas à mencionada "bomba suja".

Esta agência nuclear da ONU também não tem qualquer indício de que Kiev tenha desviado material nuclear ou de atividades ucranianas não declaradas.