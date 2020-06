Naufrágio de "ferry" no Bangladesh faz pelo menos 17 mortos

JN/Agências Hoje às 08:41 Facebook

Pelo menos 17 pessoas morreram e dezenas estão dadas como desaparecidas num naufrágio de um ferry que colidiu com uma outra embarcação num rio perto da capital do Bangladesh

"Elementos da Marinha recuperaram 17 cadáveres de passageiros que se encontravam ao largo do ferry", disse a responsável pela equipa que se encontra a prestar auxílio ao naufrágio, Rizina Akter.

"Estavam 50 pessoas a bordo (...) os nossos bombeiros e socorristas continuam as buscas", acrescentou.

O ferry "Morning Bird" terá colidido contra uma outra embarcação de transporte de passageiros perto de Sadarghat, o maior porto fluvial do Bangladesh.

O ferry tinha zarpado de uma cidade no centro do país com mais de 50 pessoas a bordo, de acordo com testemunhas ouvidas pelas estações de televisão locais.