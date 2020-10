Putin e a "obsessão pelos envenenamentos secretos"

JN/Agências Hoje às 12:17 Facebook

O oposicionista russo Alexey Navalny disse, esta terça-feira, que o Presidente Vladimir Putin "está obcecado pela ideia dos envenenamentos secretos" como aquele de que diz ter sido vítima em agosto.

Numa entrevista registada em vídeo por um bloguista russo, e difundida através da plataforma digital YouTube, Navalny relata ao longo de duas horas o estado de saúde em que se encontra, depois de ter recebido alta do hospital de Berlim onde esteve internado depois do envenenamento pelo gás nervoso do tipo Novichok.

"As minhas mãos tremem. Se bebo água de uma garrafa 'dou espetáculo'". Mas cada dia que passa estou melhor. Trabalho com um fisioterapeuta. Hoje começou a ensinar-me malabarismo de forma que dentro de algum tempo vão ficar a ver como faço malabarismos", disse Navalny visivelmente bem-disposto.

"Necessito fazer muitos exercícios do lado esquerdo e do lado direito para que o cérebro saiba o que tem de fazer. Tudo vai ficar bem, vou melhorar", disse o dirigente da oposição extraparlamentar russo em entrevista presencial com Yury Dud, um popular bloguista russo.

Navalny começou a sentir-se mal a bordo do avião que fazia a rota entre Tomsk, na Sibéria, e Moscovo, no passado dia 22 de agosto, acabando por entrar em coma, tendo sido mais tarde transferido para um hospital de Berlim, a pedido da família.

Tal como na primeira entrevista, que foi concedida à revista alemã Der Spiegel, na semana passada, Navalny voltou a acusar Vladimir Putin de estar "detrás" do envenenamento, uma acusação que o Kremlin já qualificou "insultuosa e inaceitável".

"Acreditas realmente que foi Putin quem deu a ordem?" questionou o bloguista durante a conversa com Navalny.</p>

"Eu não vejo outra situação. Se me perguntas porquê eu tenho uma resposta: porque nos dois últimos anos todo o nosso sistema está sob uma pressão sem precedentes", afirmou o opositor.

"Sabes que houve buscas e que as contas bancárias dos nossos apoiantes foram congeladas? Na minha opinião tudo isto foi obra dos Serviços de Segurança da Rússia (FSB) ou dos serviços de espionagem por instrução direta de Putin, sem dúvida", afirmou.

O político disse ainda que o envenenamento de que foi vítima só pode estar relacionado com as eleições para a Câmara Baixa do Parlamento (Duma) no próximo ano.

"Tudo indica que Putin está possuído pela ideia de envenenamentos secretos", acusou Navalny acrescentando que o Novitchok é uma arma química que não se compra "num supermercado".

Navalny recordou a atuação do Ministério da Saúde da Rússia que enviou médicos para impedirem a transferência para Berlim e destacou as "mentiras fantásticas" de Putin que sugeriu, supostamente, numa conversa com o chefe de Estado francês que o opositor russo se tinha envenenado a si mesmo.