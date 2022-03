Navalny apela à mobilização: "Putin não é a Rússia"

Alexei Navalny, opositor de Vladimir Putin, que sobreviveu a um envenenamento e atualmente está detido, apelou à mobilização da população russa para se manifestar nas ruas contra a guerra.

"Nós - Rússia - queremos ser uma nação de paz. Infelizmente, poucas pessoas nos chamariam isso agora", escreveu Alexei Navalny no Twitter, a partir da prisão de alta segurança onde está detido, em Moscovo.

Os russos deveriam "pelo menos não se tornar uma nação de pessoas assustadas em silêncio" que "fingem não reparar na guerra".

"É a terceira década do século XXI, e estamos a ver notícias sobre pessoas a arder em tanques e casas bombardeadas", apontou. "Estamos a assistir nas nossas televisões a ameaças reais de começar uma guerra nuclear".

"Putin não é a Rússia. E se há alguma coisa agora na Rússia de que te podes orgulhar é daquelas 6824 pessoas que foram detidas porque foram para as ruas com cartazes a dizer 'No War'", frisou Navalny.

E o opositor deixou o apelo à mobilização: "Não podemos esperar mais. Onde quer que esteja, na Rússia, Bielorrússia ou no outro lado do planeta, vá à praça principal da sua cidade todos os dias de semana e às 14 horas nos fins de semana e feriados".

"Devemos, rangendo os dentes e vencendo o medo, sair e exigir o fim da guerra. Cada pessoa presa deve ser substituída por dois recém-chegados", defende Navalny.

"Não há ninguém que o faça por nós. Vamos deixar de 'ser contra a guerra'. Vamos lutar contra a guerra", apelou.